Tyhle dvě krásné blondýnky jsou neteřemi princezny Diany: Ve flitrech dvojčata zářila na předávání cen

Lady Amelie Spencer a Lady Eliza Spencer Profimedia.cz

Lady Amelia a Lady Eliza Spencerovy vyrazily společně na předávání cen, které byly pod záštitou charitativní společnosti The Prince´s Trust, kterou založil v roce 1976 princ Charles.

Blondýnky přišly do společnosti v ladících outfitech. Obě oblékly flitry, jen každá zvolila šaty v jiné délce. Amelia a Eliza jsou dcerami Dianina (✝36) mladšího bratra Earla Spencera. Kráskám je 29 let a jedna z nich se už chystá vdávat.

Amelii totiž v loňském roce požádal o ruku její přítel Greg Mallett v Jihoafrické republice, kde dvojčata od tří let žila. Obě se ovšem přestěhovaly do Londýna a zůstaly bydlet v blízkosti. Jejich byty dělí vzdálenost zhruba 20 minut. Eliza zatím zasnoubená není, ale už pět let je ve šťastném vztahu s Channingem Millerdem.

Jejich starší sestra Kitty se letos vdala za o 32 let staršího miliardáře. Svatba Amelie je v plánu na příští rok, to už spolu bude pár 12 let.

Sestry mezi sebou mají velice blízký vztah a jsou si prý i hodně podobné. „Rády děláme stejné věci a máme i společné přátele,“ uvedla pro Tatler Lady Amelia: „Máme v sobě navždy garanci nejlepší kamarádky - nedá se to vůbec s ničím jiným srovnat.“ ■