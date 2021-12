Práci na letošní Vánoce z velké části zrušila: Iva Janžurová si chce užít doma pohodu a odpočívat s vnoučaty

Iva Janžurová Super.cz

„Sudičku jsem si asi zahrála poprvé, i když já své paměti dnes už moc nevěřím. Bylo to moc hezké, s panem režisérem jsem se už trochu znala a byla jsem ráda, že mě pozval do pohádky a s kolegyněmi byly krásné chvíle i mimo natáčení,“ řekla Super.cz herečka, která si užívala také spolupráci s mladšími kolegy Annou Fialovou a Markem Adamczykem.

Na vánoční svátky se herečka těšila a letos si je chce užít v poklidu. „Letos si chci odpočinout, už jsem odřekla dvě práce, mimochodem i Silvestra, to jsem poprosila, aby mě omluvili, sice to jsou jen tři dny, ale člověka to zaměstná. Letos jsem toho spoustu odříkala, kromě dvou Audiencí na Vánoce a jinak si budu lebedit s vnuky a sama se sebou,“ svěřila se nám herečka, která se stále nevzdává přípravy štědrovečerní večeře.

„Zatím jsem se toho nevzdala, ale už daleko líp dovedu rozdělovat úkoly. Takže pomáhají i vnuci s úklidem,“ řekla hvězda vánoční pohádky, která doufá, že ji v televizi na Štědrý den také stihne. „O Vánocích mám problém, že se malinko zpožďuji s večeří, protože večeříme celá rodina v mém obývacím prostoru, takže se mnou musí vnoučata uklízet a pak se zdržuji a pak ty pohádky prošvihnu, tak to letos musím nějak zařídit,“ dodala Iva Janžurová. ■