Konečně zase může provokovat v bikinách! 56letá herečka vystavuje sexy tělo na pláži

Elizabeth Hurley Profimedia.cz

Ne jen tak ledajakých, jde zase o její vlastní značku a oblíbený model dokonce ukázala ve dvou barevných provedení. „Konečně slunce a moře,“ napsala Elizabeth k jedné z fotek a u druhé upozornila na to, že její oblíbený model už nabízí i v bílé barvě.

Za svou postavu sklízí obdiv v komentářích u svých fotek neustále. Nedávno prozradila, jak se udržuje v tak dobré formě. „Miluji práci na zahradě, tam jsem nejšťastnější a k tomu chodím na dlouhé procházky s pejsky. Nemám nějaký pravidelný cvičební program, ale nedovedu dlouho sedět. Vlastně i dost jím,“ uvedla Hurley.

„Určitě v tuhle chvílí vážím o takových pět kilo více, než tomu bylo před 20 lety, ale je mi to jedno. Vůbec nejím ve fastfoodech a sladké limonády si dávám jednou do roka za modrého úplňku. Život je krátký na to, aby byl člověk stále na dietách. Každopádně mým hříchem je burákové máslo. Pokud je v domě, naberu si prstem vždy, když jdu kolem,“ odtajnila Elizabeth svůj malý, ale stále zdravý, nešvar. ■