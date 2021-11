Novopečená maminka Gabriela Soukalová v slzách: Přiznala vážnou nemoc v rodině

Gabriela Soukalová Michaela Feuereislová

Rozchod s manželem pro ni nebyl tou jedinou životní zkouškou. „Vztahy jsou křehké, někdy to bolí, nejvíc nám může ublížit člověk, kterého milujeme, ale v porovnání s tím, co přišlo potom... Říkala jsem si, že je to pořád jen vztah, pořád jsme zdraví, můžeme se rozhodnout jinak, jít si jinou cestou. Dokud jsme ale zdraví, tak je to všechno celkem legrace,“ svěřila Gabriela v pořadu Povídej na CNN Prima News.

Ani zdaleka nebyly vztahové trable a rozchod tím nejhorším, s čím se musela vyrovnat. „Stalo se to, že moje sestra byla nemocná, měla vážnou nemoc, se kterou se musela prát a ještě doteď se s ní pere,“ otevřela se bývalá profesionální sportovkyně a moderátorka, která se během rozhovoru neubránila slzám. „V návaznosti na to potom onemocněla ještě moje maminka, během toho byl ještě nemocný táta. Takže to bylo poměrně smutné období, které pořád trvá,“ přiznává.

Naštěstí se věnuje mnoha aktivitám, které jí těžké období pomáhají lépe zvládat. Ještě do porodu dcerky Izabely to byl sport, nyní se věnuje výtvarné činnosti, a především práci ve své nadaci, která podporuje lidi s handicapem a poruchami příjmu potravy.

„Největší oporou je můj partner, který se mi snaží maximálně věnovat a pomáhat mi ve všem, v čem je potřeba. Úplně tou největší motivací je naše malá. Je to něco nepopsatelného, pocit, který bych přála úplně každé ženě na světě,“ dodává. ■