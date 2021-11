Poslední den v roce s Jiřinou Bohdalovou: Herečka plánuje Silvestr ve stylu Vladimíra Menšíka

Jiřina Bohdalová Super.cz

Česká televize připravuje s hvězdou filmové a televizní tvorby silvestrovský pořad a oslavu 90. narozenin. Největšího flámu s Jiřinou Bohdalovou se zúčastní řada známých tváří jako Marek Eben, Lucie Bílá, Bolek Polívka, Hana Zagorová nebo Milan Kňažko.

„Nebude to nic nového. Bude to takové, jako když si představíte Menšíkův Silvestr, chtěli jsme, aby se diváci a my sami koukali na to, jak jsme vypadali a jak vypadáme dnes, v roce 2021. To je moc hezké, uvědomila jsem si to na Silvestrech Menšíka,“ řekla Super.cz na tiskové konferenci České televize herečka, která bude velkolepou show točit během tří listopadových dní.

„Říkala jsem si, že je škoda, že každý Silvestr je vždy něco takového, že sedí u stolu a říkají si vtipy. A to není ono. Tak mě napadlo, že by to mohl být takový Menšíkův Silvestr, je to zajímavé vzpomínat, vidět tak i lidi, kteří tu nejsou. To vám letos připravíme, abyste příští roky zase mohli říct, kdo jak zestárnul,“ řekla Super.cz s úsměvem Jiřina Bohdalová, která už se těší i na Vánoce a pohodu u pohádek. A ani letos nehodlá nikoho pustit k přípravě štědrovečerní večeře. „Na to mi nesmí nikdo sáhnout,“ dodala herečka. ■