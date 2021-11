V Polsku se ještě nerozkoukala, a už má první kšeft! Krásná Češka odjela za fotbalovým kapitánem

Kateřina Kasanová Super.cz

V Polsku už získala i první práci v modelingu. "Z agentury z Varšavy mě bookli na první džob. Pojedu fotit do Krakova. Je to moc hezká práce," prozradila Super.cz Kasanová. "Jsem moc ráda, že se v agentuře líbím. Polsko je velký trh, věřím, že budu mít úspěch. A jsem šťastná, že první práce přišla tak brzy," usmívá se modelka, kterou jsme potkali na vánočním focení, kvůli kterému přijela na skok do Prahy.

Její partner už v jejich polském domově musel vyklidit skříň. "Uvolnil mi tři čtvrtě skříně, sám si nechal jednu poličku. Je to úděl mužů, když se k nim ženy stěhují. Musí jim to stačit," směje se zamilovaná modelka.

Kateřina se snaží učit se polsky. Jak jí to jde? "Polština je nám blízká. Jsem ze severu, kde jsme blízko hranicím, takže některá slova znám. Učím se rychle, ale stydím se mluvit. Mám ještě blok," svěřila.

V Polsku už ji byla navštívit i její rodina. "Je to rychlost. Ale jak už jsem jednou říkala, když člověk cítí, že to je ta pravá láska, jde to pak rychle. Rodina se s partnerem zná a mají moc hezký vztah," uzavřela. ■