Lockdown ani Vánoce ji neohrozí! Tahle krásná Češka má štěstí, že nikdy nepřibere ani deko

Lea Šteflíčková Super.cz

"Vstávání nebylo jednoduché, ale zvládla jsem to v pohodě. Akorát jsem se budila od pěti od rána, bála jsem se, abych nezaspala," řekla Super.cz Lea.

"Když vstávám takhle brzy, musím si po probuzení třikrát opláchnout studenou vodou obličej. Poté si přikládám k očím ledové lžíce, které mám předtím v mrazáku. Mám oči vždycky po ránu opuchlé, kruhy pod nimi. Nejsem ranní typ," prozrazuje modelka.

Lea si stále udržuje štíhlou postavu. Jak sama říká, nemá období, kdy by měla problémy s váhou. Vánoc se v tomto ohledu také nebojí. "Nehlídám se, není to třeba. Chodím dvakrát do týdne cvičit, diety nedržím. Ani během covidového období jsem nepřibrala. Jedla jsem hodně a ani kilo nešlo nahoru. Myslím, že ani během Vánoc nepřiberu," dodala Šteflíčková. ■