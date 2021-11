Milan Peroutka se svlékl v kalendáři: Dřina ve fitku se vyplatila, kolegové už ho posílají na soutěž!

Milan Peroutka Super.cz

„Nevím, jak je to napadlo, ale byl hezký den, tak jsem fotil v bazénu. A dnes mě to překvapilo, že ta fotka je celkem obnažená, tak je to snad v pohodě,“ řekl Super.cz se smíchem Milan, který byl před objektivem se svým mazlíčkem.

„Je to nalezenec z hlavního nádraží, kde ho odchytli asi 5 let zpátky a my jsme ho pak odchytli v útulku a modlili se, aby se o něho původní majitel nepřihlásil, protože ze zákona je asi ještě půl roku, kdy se můžou přihlásit,“ řekl nám Milan na křtu charitativního kalendáře Pes a celebrita.

„Je to peruánský naháč a je to docela praktické, protože může do postele a nejsou všude chlupy,“ svěřil se zpěvák s tím, že stále pravidelně cvičí, a už mu dokonce nabízeli, aby se přihlásil do fitness soutěže.

„Snažím se mít pořád nějakou aktivitu. Už mi nabízeli ve fitku, jestli se po vzoru Noida a Ivy Pazderkové nechci přihlásit na nějakou soutěž. Tam to zatím nesměřuji, ale říkají mi, že tam je potenciál. Zatím z toho ale nedělám životní styl,“ dodal zpěvák. ■