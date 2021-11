Uměla zahrát babku ze vsi, ale klidně i kněžnu, vzpomíná Zdeněk Troška na zesnulou Altmannovou (✝77)

Podle Trošky byla Altmannová velmi vzdělaná a inteligentní žena. Herminapress

Altmannová začala svou kariéru v oboru loutkohereckém. V sedmdesátých letech se začala uplatňovat jako herečka a byla často obsazována do rolí drben, úřednic a všetečných sousedek. Objevila se v mnoha seriálech jako je Místo nahoře, Rodinná pouta či Ulice. Zahrála si také ve třech dílech filmu Babovřesky a v jednom díle Kameňáku režiséra Zdeňka Trošky (68).

„Je to asi pět dní, co jsme spolu mluvili. Svěřila se mi, že ji potkala mozková příhoda a nemůže proto chodit. Přál jsem jí, ať odpočívá a ať se brzy postaví zase na nohy. Moc mě mrzí, že se to už nestane,“ uvedl posmutněle překvapený režisér, když jsme mu sdělili zprávu o skonu Altmannové.

Režisér měl s herečkou velmi podobný pohled na svět. „Vždycky jsem si do filmu obsazoval dobře naladěné lidi, kteří měli rádi život, jiné lidi a měli nadhled. Přesně taková ona byla,“ řekla Super.cz oblíbený režisér.

Lidé si budou Janu Altmannovou pamatovat jako roztomilou babičku s drdůlkem na temeni hlavy. Podle Trošky ale herečka mátla svým zjevem. „Byla to úžasná ženská. Byla velmi inteligentní a velmi vzdělaná. Uměla zahrát babku ze vsi, ale klidně taky paní kněžnu.“ ■