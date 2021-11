Kristen Stewart se zasnoubila s půvabnou scenáristkou: Tipnete si, kdo koho požádal o ruku?

Kristen Stewart se snoubenkou Dylan Meyer Profimedia.cz

„Bereme se, jdeme do toho,“ potvrdila v rádiové show Howarda Sterna. „Chtěla jsem být požádána o ruku, takže jsem dala najevo, co chci, a ona to báječně zvládla. Takže se bereme,“ uvedla nadšeně herečka.

A zdá se, že si Kristen myslela na vdavky už nějakou dobu. Před rokem se ve stejné show svěřila Sternovi, že se nemůže dočkat, až se s Dylan zasnoubí. „Myslím, že dobré věci se dějí rychle,“ nechala se tehdy slyšet.

„Když víte, tak víte. V životě není nic jisté, jediné, čím si můžete být jistí, je, když někoho milujete,“ dodala ke vztahu.

Kristen a Dylan se potkaly už před osmi lety během natáčení, ale nezůstaly v kontaktu. O šest let později se znovu setkaly na narozeninové oslavě společného kamaráda a tam už přeskočila jiskra. Dva týdny nato už v tom Stewart lítala až po uši.

„Byli jsme s jejími přáteli v takovém zaplivaném baru, oni odešli ven a já na ni vybalila, že jsem do ní blázen. Hotovo,“ přiznala v rozhovoru.

Před Dylan byla Kristen několik let ve vztahu s modelkou Stellou Maxwell, v minulosti pak randila například s Alicií Cargile a v neposlední řadě s kolegou ze ságy Stmívání Robertem Pattinsonem. ■