Hraje jednu z největších seriálových potvor. Jak na představitelku zrzky Áji z Ulice reagují fanoušci?

Barbora Mudrová Super.cz

„Ta role původně nebyla vůbec psaná jako potvora. Byla to role na pět natáčecích dní, měla jsem být milenkou herce Vuka Čelebiće, který hrál postavu Roberta. Měla jsem být jen jednou z X holek, která mu naletí a zase zmizí,“ svěřila Super.cz Barbora.

„Pak se ale scenáristům zalíbila představa, že by se mohla mstít a že by se z té hodné holky proměnila v kariéristku a vypočítavou potvoru,“ vysvětluje. Paradoxně se u diváků a fanoušků nesetkává s negativními ohlasy. K žádné konfrontaci v reálném životě nedošlo.

„Taková situace se mi nestala, ačkoliv mi spousta lidí říkalo, že se to asi bude dít a vyprávěli mi, komu všemu se to stalo. V reálu ale asi působím jinak, takže mi to nikdy nikdo neřekl. Jen jednou v pekárně mi říkala paní: ,Vy mu ale dáváte co proto!', ale nebylo to nic ve zlém,“ usmívá se herečka, kterou jsme vyzpovídali v luxusním francouzském kadeřnictví v centru Prahy, kde o sebe nechala poprvé od pandemie pečovat profesionály.

„V době covidu jsem zjistila, že spoustu péče o sebe zvládnu sama, takže jsem v kadeřnictví nebyla dlouho. Dneska o mě bylo krásně postaráno,“ raduje se hvězda Ulice, která se mimo jiné zvládala v době lockdownu i sama ostříhat. ■