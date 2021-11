Pět let čekala na prstýnek, ten ale nedostala, ženicha našla až v reality show. U oltáře měli oba důvod k úsměvu

Posledním párem show Svatba na první pohled jsou Kateřina a David. TV Nova

„Můj poslední vztah trval skoro pět let. Já už jsem čekala nějaký ten prstýnek nebo něco takového, aby se to posunulo, ale ten chlap to tak neviděl. Chtěl cestovat, užívat si života,“ svěřila Kateřina v medailonku.

Být v partnerském vztahu velmi vyhovuje také Davidovi. „Teď už jsem skoro rok sám a rád bych se usadil a začal budovat něco svého a vážného,“ říká.

I když přihlášení do pořadu bere jako „něco šílenýho“, David nepoužívá sociální sítě, nepíše ženám na online seznamkách, nechodí po barech a diskotékách, a sociální experiment tak vidí jako jednu z mála možností seznámení. „A tak nějak doufám, že by to třeba mohlo klapnout,“ svěřil se.

U oltáře a poté na oslavě měli oba důvod k úsměvu. „Jsem opravdu rád, že se tam dostavila Katka, protože i kdybych si nevěstu představoval v nejdivočejších snech, tohle by mě nenapadlo. Je skvělá,“ podělil se ženich o bezprostřední dojmy. O štěstí mluvila i nevěsta.

Zda se výsledy testů protnou s realitou, ukáže čas. Pár čekají líbánky a poté měsíc ve společné domácnosti, během kterého se rozhodnou, zda spolu chtějí zůstat. ■