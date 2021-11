Tenistka Barbora Strýcová se nechala zvěčnit během intimní chvíle při kojení. Přiznala komplikace

Nechala se zvěčnit během šestinedělí. Foto: Instagram B. Strýcové

Prostřednictvím svého profilu na sociální síti Instagram se otevřeně přiznala, že měla problémy s kojením. „Šestinedělí je skoro za mnou. Občas to pořád trošku drhne - hlavně v noci - ale už jsme se tak nějak sladili a zvykli si na sebe,“ komentovala vítězka ženské čtyřhry ve Wimbledonu 2019 a bronzová olympijská medailistka fotku, na které se nechala zvěčnit během intimní chvíle při kojení. „Kojení bylo ze začátku trošku boj, Vincentovi se moc nechtělo pít z prsu, ale znáte mě, bez boje to nevzdávám. A tak přišla na řadu odsávačka,“ dále napsala.

Svým postojem byla pro ostatní maminky jistě motivací. „Bože jak já Vám děkuji za tenhle postoj. S kojením bojujeme od porodnice a zkoušíme vše, opravdu vše, co se dá,“ napsala fanynky Jolcaaa a jiná sledovatelka Regina dodala: „Naprosto chápu, myslela jsem si, že kojení je pouze o vytažení prsu z podprdy a nabídnutí miminu - opak je pravdou, je to alchymie a člověk musí mít trpělivost, ale pak to stojí za to.“

Bronzová olympijská medailistka v ženském deblu z Letních her v Riu de Janeiru 2016 si mateřství maximálně užívá. „Vždycky jsem chtěla být maminkou. Kam se na to hrabou všechny grandslamy, Wimbledony a olympiády. Nechci to shazovat, ale pro mě je nejdůležitější být mámou a mít jistotu, že je dítě zdravé. Jak to ostatně mají všechny maminky,“ svěřila se Super.cz ve svém posledním rozhovoru před porodem Bára Strýcová. ■