Necitlivé, nevkusné, úplně mimo, kritizují manželku Aleca Baldwina za sdílení rodinné fotky z oslavy Halloweenu

Alec Baldwin s manželkou Hilarií Profimedia.cz

Nejsou to ani dva týdny, co při natáčení westernu Rust došlo k obrovské tragédii, při níž zahynula kameramanka Halyna Hutchins a byl vážně zraněn režisér Joel Souza. Baldwin střílel ze zbraně, která měla sloužit jako rekvizita, a incident se stále vyšetřuje.

Hilaria, která halloweenský snímek s dětmi a manželem sdílela, je nyní ostře kritizována. Většina kritiků si myslí, že to od ní bylo vzhledem k událostem necitlivé a nevkusné. „Rodičovství je během tohoto těžkého období velmi náročné,“ popsala snímek.

„Hezké, jak si užíváte Halloween. Víte, kdo si ho naopak neužívá? Ten chlapec, který přišel o matku. Alec rozhodně nevypadá, že by trpěl posttraumatickým syndromem,“ konstatovala jedna ze sledujících.

„Letos by si Hilaria měla nechat oslavy Halloweenu pro sebe. Halynin syn slavit nebude. Dá se slavit i bez sociálních sítí. To je snad to nejmenší,“ pustila se do šestinásobné matky další.

„To, že tvoje žena sdílí takové snímky, a ještě se u toho lituje, je úplně mimo,“ vzkázal Alecovi jiný kritik, který narážel na Hilariin popisek.

Hilarii hejtují také za nedávnou interakci s novináři, kdy manželovi skákala do řeči natolik, až ji sám usměrnil slovy: „Já budu odpovídat na dotazy.“ K tomu došlo krátce po incidentu, Baldwin trpělivě odpovídal na otázky novinářů a následně je požádal, aby jemu i rodině dopřáli soukromí. ■