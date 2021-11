Martin Zounar shodil dvě konfekční velikosti a pokračuje dál: Konečně si na něj vidím, raduje se

Martin Zounar promluvil o hubnutí. Super.cz

„Změnil jsem veškeré stravování, nedržel jsem žádnou dietu a bude to za tři měsíce rok. A chystá se takový projekt v rámci toho, jakou cestu jsem ušel, bude o tom příjemná knížka a musím říct, že slovo dieta tam opravdu nepadá,“ svěřil se Super.cz herec, kterého jsme potkali na křtu charitativního kalendáře Pes a celebrita.

„Dal jsem dolů 14 kilo a nabral jsem asi 3 kila svalové hmoty a musím říct, že teď už 4 měsíce stagnuji a mám 105 kilo, ale do března bych se rád dostal na 100, ale hezky se žije,“ řekl nám herec s tím, že už mohl změnit také svůj šatník. „Z tří XL už je jen jedno XL, a hlavně si na něj vidíte,“ zažertoval Martin, který se pro charitativní kalendář Online psí školy fotil se svými dvěma mazlíčky.

„Já jsem se fotil se dvěma pejsky. Jeden se jmenuje Fík a je to cane corso a váží 55 kilo, ten je mojí ženy. A pak s Limpy, německá doga, a ta má kolem 77 kilo. Byli pozorní, protože jsem přišel s masem, oba čekali, zda si to sousto do pusy dám, nebo nedám, a myslím, že nás to koleno před objektivem sjednotilo,“ dodal herec. ■