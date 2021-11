Narozeniny Marty Kubišové mohly skončit tragicky. Osudným se jí málem stal narozeninový dar od fanouška

Narozeniny oslavila Marta Kubišová v pohodlí svého bytu. Profimedia.cz

„Oslavila jsem to včera divoce. Ani jsem nepředvídala, že to bude taková obrovská lavina kytek a gratulací,“ svěřila se Super.cz legendární zpěvačka, které dárky a květiny posílali lidé donáškovou službou do jejího pražského bytu. „Ani nespočítám, kolikrát jsem běhala nahoru a dolů po schodech za messengerem. A těch telefonátů bylo taky nepočítaně. Vzpomněli si všichni, kdo v tyto dny volají.“

Přestože ikona sametové revoluce strávila významný den v bezpečí svého bytu, málem utrpěla zranění. „Můj skalní fanoušek z Brna mi přivezl 79 růží. Když jsem se ten pugét snažila přemístit do sprchového kouta, tak jsem uklouzla. Moc nechybělo a rozbila jsem si hlavu nebo poranila ruku. To by byl horší incident, ale naštěstí to dobře dopadlo,“ oddechla si paní Marta a jedním dechem dodala: „Budu muset tomu člověku dneska zavolat a zeptat se, jestli dorazil do Brna v pořádku, protože já to málem odskákala.“

Marta Kubišová není vyloženě slavící typ. Proto je dost pravděpodobné, že se bude chtít oslavě svých kulatých narozenin za rok vyhnout. „Už jsem vymyslela, jak to bude probíhat, ale ještě vám to neprozradím. Nějakým způsobem se to dozvíte,“ potutelně se smála zpěvačka a dále uvedla: „Bude to něco v podobném duchu, jako že si plánuju, že se po smrti nechám vystřelit na Měsíc.“ ■