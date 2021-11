Eva Burešová čelila urážkám haterů. Podívejte se na její nový klip, který jim odpovídá

Eva Burešová - Úsměv Mony Lisy FTV Prima

Osvědčené duo Eva Burešová (28) a Václav Noid Bárta (41) opět nezahálelo a vyslalo do světa nový videoklip k písničce Úsměv Mony Lisy. Písnička vznikla na popud Noidovy partnerky Elišky Grabcové, která si přečetla, že lidem se nelíbí úsměvy Evy Burešové. Zamrzelo ji to, že lidé na sebe mohou být tak zlí, a na hudbu právě Václava Noida Bárty napsala text.

Eva Burešová pak jen přišla, natočila, nazpívala – a vyšel z toho tříminutový nepřetržitý záběr. "Jsem sice veřejně známá osoba, ale všichni máme nějaké hranice. A nikdo si nemůže myslet, že kvůli tomu, že jsem vidět v televizi, má právo na mě nadávat. Je jasné, že čím víc jsem vidět, tím víc si někteří smutní lidé na mně léčí své komplexy, protože je to jednodušší než sáhnout sám sobě do nitra," prozradila Super.cz téma klipu Burešová. V klipu prý není jediný střih.

„Koncept jsem měl přibližně vymyšlený, dokonce jsem ho tréninkově natočil asi čtyři dny předtím se svou dcerou Terezkou a Eliškou, které mi dělaly figurantky. Natrénoval jsem si vše, protože klip je unikátní tím, že je celý natočený na jeden záběr. Muselo se to opravdu vyzkoušet, není tam žádný střih,“ popisuje unikátnost své práce Noid. Evu Burešovou námět klipu dojal už na začátku.

„Ano, Vašek mi poslal video, jak to bude vypadat, kde mě hrála malá Terezka, a když jsem to dokoukala, rozbrečela jsem se. Bylo to tak dojemné, že snad umluvím Vaška, aby to vydal jako bonusový materiál,“ smála se zpěvačka. Noid a Burešová spolu pracují už poněkolikáté, a tak přesně vědí, co od sebe čekat.

„Věděl jsem, že klip v této podobě bude fungovat. Eva je krásná holka a hezky se na ni kouká. Divák si ji může užít. Ona to zahraje, ustojí a celé ty tři minuty se na ni vydržíte dívat s obrovským zájmem. Mám velkou radost, že se to podařilo,“ radoval se Noid. ■