Po dvou dětech Britka začala kojit svého snoubence: Připadám si díky tomu víc sexy a žensky, tvrdí

Lana Michaels a snoubenec Shawn jsou netradičním párem. Profimedia.cz

Dvojnásobná maminka tvrdí, že si díky kojení připadá víc sexy, ale děti jí už odrostly a další nechce, napadlo ji tedy kojit partnera Shawna. Toho kojí dvakrát týdně, a kromě jiného věří, že má díky tomu větší a pevnější poprsí, které se nebojí pořádně předvést na sociálních sítích.

A co na to její partner? „Když jsme s tím začali, bylo to zkrátka jiné. Přeci jenom je to dost neobvyklé. Lidé to normálně nedělají, ale my jsme dost otevření. Prostě jsme to zkusili a přišlo nám to přirozené. To propojení mezi námi je úžasné,“ popsal Shawn v pořadu This Morning.

Kontroverzní pár má však i mnoho kritiků, kterým se nelíbí, že sexualizují kojení. S tím ale Lana nesouhlasí.

„Obecně byla prsa vždy sexualizována, proto je také zakrýváme. Kojení na veřejnosti je ale v poslední době lépe přijímáno,“ nechala se slyšet s tím, že i rodina jejího partnera má problémy přijmout jejich experimentování.

Ačkoliv tvrdí, že se s partnerem nesnaží kojení sexualizovat, na druhou stranu Lana přiznává, že jsou se Shawnem v ložnici aktivnější. Sex mají prý i pětkrát do týdne.

Kromě kritiků má Lana i řadu podporovatelek, které jí na sociálních sítích posílají obdivné zprávy a často se jí také svěřují, že by samy rády zkusily kojit své partnery. Lana v tom tedy, jak se zdá, není sama. ■