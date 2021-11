Pohádková Růženka (61) půvaby neztratila. Kam se představitelka krásné princezny poděla?

Marka Míková v pohádce Jak se budí princezny Foto: reprofoto Jak se budí princezny

Oblíbenou pohádku Jak se budí princezny (1977) reprízují naše televize poměrně často a není snad diváka, kterému by se nelíbila představitelka Růženky Marie Horáková (61). Co se stalo, že se tato pohledná herečka po roce 1982 ze stříbrného plátna vytratila?

Zpočátku se totiž zdálo, že rodačku z Českých Budějovic čeká u filmu slibná kariéra. K natáčení se Marie Horáková (*28. 12. 1959), jež je dnes známá pod jménem Marka Míková, dostala díky dramatickému kroužku, na který chodila při střední škole.

Debut před kamerou si odbyla v necelých 15 letech ve filmu Karla Kachyni (✝79) Robinsonka (1974). Následovalo několik menších rolí na televizní obrazovce a pak přišla nabídka zahrát si princeznu Růženku.

Postava krásné, něžné princezny vynesla Horákovou na výsluní. Natáčení bylo přitom docela dobrodružné. Během něj se skamarádila s představiteli obou princů Janem Krausem (68) a Janem Hrušínským (66) a mladší z herců se jednou postaral o pořádný rozruch.

Bláznivý klučičí nápad

Napadlo ho totiž, že za ní vyleze po římse a překvapí ji v okně jejího hotelového pokoje. Nebyl to ale dobrý nápad. Hrušínský při tom spadl a proletěl prosklenou stříškou rovnou do restaurace. Zlomil si tehdy stehenní kost a musel natáčet s nohou v sádře. „Ve filmu je vidět, jak kulhá,“ prozradila Horáková, které v paměti utkvěly také zážitky s Vladimírem Menšíkem (✝58).

Menšík si ji dobíral

Ten hrál ve filmu sluhu Matěje a mladou herečku si dobíral, protože měla potíže udržet své princeznovské růžové šaty čisté a v dobrém stavu. Proto ji v soukromí oslovoval „princezna Briketa“. Její filmový otec Jiří Sovák (✝79) tvořil s Menšíkem naprosto neodolatelný tandem, oba pořád sršeli vtipem a díky tomu bylo na place veselo. Se svou filmovou maminkou Milenou Dvorskou (✝71) se Marie Horáková stýkala i po natáčení.

Pak si zahrála ještě menší roli ve filmu Krakonoš a lyžníci (1980), objevila se i ve francouzsko-německém snímku Rendezvous in Paris (1982), Naposledy dostala nabídku od Jiřího Menzela (✝82), aby si zahrála učitelku ve filmu Vesničko má středisková (1985). Šla na konkurz, jenže tehdy měla na obličeji ekzém a režisér jí řekl, že s tím by to nešlo.

Dělá radost nemocným dětem

Představitelka Růženky se poté ze světa filmu vytratila, ale umělecky činná být nepřestala. Třikrát se hlásila na DAMU, ale nevzali ji, zřejmě kvůli otci – právníkovi, kterého po roce 1968 vyhodili ze strany. Nakonec vystudovala loutkářství na pražské DAMU a loutkám se věnuje dodnes.

Navštěvuje s nimi děti v nemocnicích a je šťastná, když vidí, jak terapie hrou malým pacientům pomáhá. Jak sama říká, je to takový malý zázrak použít umění k tomu, aby bylo líp.

Žena mnoha profesí

Kromě toho se Marka Míková prosadila i na hudebním poli jako autorka písní, klávesistka a zpěvačka v rockové kapele Zuby Nehty (dříve Dybbuk). Dalo by se říct, že je renesančním člověkem, protože stíhá také psát knihy pro děti. A do toho všeho se věnuje i režii dabingu.

Se svým dnes již bývalým manželem, překladatelem a spisovatelem Tomášem Míkou, má čtyři děti a je i několikanásobnou babičkou. Přesto ji všichni dodnes poznávají jako pohádkovou princeznu Růženku. ■