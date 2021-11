To nejsou opravdové bradavky, ale rekvizita: Sandra Nováková si nevzala podprsenku a předvedla parádní figuru

Herečka Sandra Nováková a režisér Vojtěch Moravec Super.cz

„My se hádáme furt. On se totiž Vojta hrozně rád hádá a někdy se to už nedá vydržet, tak jsme potřebovali takový určitý druh terapie,“ směje se herečka. „Nejvtipnější na našich hádkách je asi to, že si potom nepamatujeme, proč vznikly. A o tom je ten film taky,“ prozradila dále Super.cz



Sandře, kterou jsme zastihli přímo v ateliérech, to ve filmovém outfitu moc slušelo. V džínových kraťasech předvedla skvělou figuru a dlouhé štíhlé nožky. Jen málokdo by věřil, že není čerstvou maturantkou, ale maminkou skoro šestiletého syna.

Největším poutačem zraku byl ovšem růžový top, zpod kterého herečce prosvítaly bradavky. Jak jsme se zanedlouho dozvěděli, byl to záměr a jedná se o molitanovou „rekvizitu“.

„Nemám podprsenku, to je schválně, aby byly vidět ty velký bradavky, ony totiž v tom filmu hrají,“ vtipkuje Sandra. „Ony jsou tak velký, že můžou samy hrát, kvůli nim jsme vlastně obsadili Sandru,“ přidává se ke šprýmům partner a režisér snímku Vojta Moravec. Téma padlo i na žárlivost během natáčení intimních scén. Podívejte se v rozhovoru. ■