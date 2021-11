Co na něj říkáte? Maroš Kramár si ostříhal své pověstné lokny. Takhle teď vypadá!

Maroš Kramár Foto: archiv M. Kramára

„Trochu jsem se nudil, co na to říkáte? Život je změna,“ okomentoval změnu image John Linhart ze seriálu Slunečná. Nejvíc nadšena byla z jeho proměny kolegyně Eva Holubová (62), která neskrývala velké nadšení.

„Obrovské ano, konečně! Pryč s tím naondulovaným „princem z NDR“, jsi výborný herec, úžasný komik, slušelo by ti přehrát se z bratislavského teenagera do módu britského komika ala Ricka Gervaise. S osobitostí Maroše Kramára. Já jsem za, i když možná budu jediná, pojď do toho zlatíčko, ony si zvyknou,“ vzkázala mu herečka.

Herce všichni vesměs chválili, ale našli se i tací, kterým se proměna tolik nezamlouvala. „Je to taková škoda, lokny jsou lokny,“ vzkázala mu jedna z fanynek. „Tobě sluší všechno, Marošku,“ škádlila ho pro změnu herečka Markéta Hrubešová (49).

Moderátor pořadu Zázraky přírody se loni po dvaceti letech rozvedl s manželkou Natašou, s níž má tři děti. Po jeho boku se nyní objevuje mladší přítelkyně Ina (36). „Je to manažerka mého divadla,“ prozradil před časem Super.cz Kramár, kterému se tak daří nejen po pracovní, ale i soukromé stránce. ■