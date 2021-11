Tentokrát se jí do očí dívat nebudete: Lucie Vondráčková dorazila na křest kalendáře s pořádně hlubokým výstřihem

Lucie Vondráčková Super.cz

Nechala tak přítomné nahlédnout do svého dekoltu. Na akci oblékla černý top s vražedným výstřihem, který doplnila sakem. A nutno říct, že v modelu byla opravdu nepřehlédnutelná. Není tedy divu, že se od ní její partner Petr Vojnar nehnul ani na krok.

Přestože byla Lucie kmotrou psího kalendáře, doma má zpěvačka kočky, které má z útulku. „Miluji zvířata, máme dvě kočičky z útulku. Miluji, i když točím film a jsou tam zvířata, měla jsem na natáčení osla, pak jsem točila s rotvajlerem, ještě jsem nezažila sovu, to bych si moc přála,“ řekla nám zpěvačka s tím, že by synové určitě chtěli i psa.

„Jeli jsme do modřanského útulku, protože máme doma docela velký prostor, tak jsem se zeptala, jestli nemají dvě, co jsou spolu, tak jsme dostali rovnou dva brášky. Vždycky si děti přejí pejska, ale tím, že je hodně práce a teď zrovna hodně pendluji, tak by to pro něj nebylo dobré,“ řekla zpěvačka na křtu kalendáře, jehož výtěžek půjde na nadaci Pes nejvěrnější přítel. ■