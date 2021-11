Okouzlující Karel Roden opět na scéně. Svého staršího kolegu a učitele dojal k slzám

Karel Roden neztrácí své charisma. Foto: Jaroslav Hauer

Nejprve přišla se zpěvem herečka a zpěvačka Kateřina Brožová (53), po chvíli se ze světel od hlediště vynořil i Karel Roden (59). Bývalí studenti Jana Přeučila z DAMU svého mentora svou přítomností dojali. „Tedy to je neuvěřitelné. Já překvapení miluji, ale tohle jsem nečekal. To byl opravdu krásný dárek večera. Já vůbec neměl tušení, že by něco takového mohlo přijít,“ svěřil se Super.cz herec.

Tušení neměla ani jeho žena, herečka a první československá Popelka Eva Hrušková. „Že se něco chystá, jsem nějak tušila, ale že to bude takhle velké, to vůbec. Honzík byl velmi potěšený,“ podotkla.

Zatímco Karel Roden to měl doslova vedle, protože nedaleko Drážkova žije na zámku, který před lety koupil a zrekonstruoval, Kateřina Brožová jela od Prahy, kde bydlí. „A to jsem ještě po cestě zachraňovala pejska, který utekl majitelce, tak jsem se maličko zpozdila. Ale jsem tu a šťastná, že jsem mohla našemu panu profesorovi přijet zazpívat,“ prozradila Brožová.

„On pan Přeučil na nás nikdy nekřičel. Zatímco někteří profesoři byli hodně, řekněme - rázní, on byl vždycky jako náš starší kolega. Nikdy nikoho nesrážel, neurážel, po nikom se nevozil. A za to si ho hodně vážím,“ prozradil o kolegovi a učiteli Karel Roden. ■