I Hynek Čermák a jeho éterická manželka se umí někdy pohádat: Když to bouchne, je to velká rána, říká herec

„Předvedu se jako takový intelektuál, který se stará o svou rodinu a neustále se snaží posouvat vztah se ženou, hlavně teda finančně,“ prozradil nám o své roli Hynek Čermák.

„Celý ten scénář, který je mimochodem skvěle napsaný, je vlastně anatomie hádky. Hádky, jak je známe v různých podobách. Myslím, že spousta lidí tam sebe sama pozná. Po přečtení scénáře jsem se poznal hned,“ říká s úsměvem.

V práci se Hynek Čermák dle vlastních slov pohádat umí, jde totiž o hádku tvůrčí, ale v soukromí se konfrontacím raději vyhýbá. „Jsem spíš ten mrznoucí typ, který zmrzne. Nehádám se moc,“ vysvětluje.

Zeptali jsme se, jak je na tom jeho manželka, herečka a hvězda seriálu Ulice Veronika Čermák Macková, která působí velmi křehce a nekonfliktně. Umí se také někdy rozparádit a naštvat? „To umí dobře a pak je opravdu nebezpečná,“ usmívá se Čermák. „Máme to vlastně stejně, jsme oba vodnáři, takže je dlouho ticho, ale když to bouchne, tak je to velká rána,“ dodává herec s nadsázkou. ■