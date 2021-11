Vondráčková a Vojnar se od sebe nemohli odtrhnout: Co zpěvačka řekla o jejich vztahu?

Lucie Vondráčková a Petr Vojnar Super.cz

Zatímco známý moderátor se do kalendáře Pes a celebrita nechal vyfotit, zpěvačka šla na slavnostním křtu za kmotru. Na akci sice dorazili každý sám, pak už se ale od sebe nehnuli. O tom, že jim to spolu klape, nasvědčovalo nejen to, že se drželi stále za ruce, ale došlo i na dlouhé pohledy a něžné polibky.

Když jsme se zpěvačky zeptali, jak to tedy spolu teď mají, se smíchem odpověděla. „To už proběhlo tolik všelijakých zpráv. Kdybychom teď řekli, že já jsem byla na Novém Zélandě a on v Austrálii, tak je to jedno, protože si stejně všichni budou psát, co chtějí,“ řekla Super.cz zpěvačka a na dotaz, zda jim to klape řekla: „My jsme držáci.“

Zpěvačka je nyní v jednom kole a neustále na cestách Praha - Bratislava, vedle hudby se věnuje také natáčení filmu. „Je toho hodně. Teď se mi to sešlo, že hodně zpívám a k tomu točím film. Takže takový mišmaš všeho možného a jsem šťastná. A připravuji další krásné projekty,“ dodala Vondráčková na charitativním křtu kalendáře, jehož výtěžek půjde na organizaci Pes nejvěrnější přítel. ■