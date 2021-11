Kráska Sokolová šla s kůží na trh. Sexy fotka v korzetu a další snímky pomůžou dobré věci

Svůdná Kateřina Sokolová Foto: Matúš Tóth

Letos v únoru fotila Kateřina Sokolová (32) kalendář pro rok 2023 a my jsme byli u toho. Dílko obsahující dvanáct sexy snímků bývalé královny krásy spatří světlo světa až za pár týdnů. Do naší redakce se dostaly první hotové fotky z této série, které původně měly být v kalendáři, ale nakonec se do něj nevešly.