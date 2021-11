Z obtloustlého režiséra Tomáše Magnuska je nyní fešák. Zhubnul 80 kilo a takhle teď vypadá

Tomáš Magnusek Super.cz

„Vždycky jsem si myslel, že vítězstvím je zhubnutí, ale pohlídat si to, je ještě těžší,“ svěřil Super.cz Magnusek, který s hubnutím neskončil. Má ještě další cíle. „Už jsem měl zase pár kilo nahoře, teď jsem to zase musel shodit. Ještě třináct kilo dolů a chci mít půlku váhy, kterou jsem měl před dvěma lety,“ prozradil nám režisér, jenž bude hostem pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Ze všeho nejvíc si musí dávat pozor na svůj jídelníček. „Nepiju, nekouřím, drogy neberu. Mým koníčkem je práce a jídlo, které je mojí jedinou neřestí. Pro mě je to fakt problém, protože když jdu po Praze a přečtu si, co mají zrovna v restauraci, tak to je konec. Do krámu musím chodit najedený. Nikdy nechoďte nakupovat hladoví,“ nabádá.

Dnes, o desítky kilo lehčí, je úplně novým člověkem a změna prospěla nejen jeho vizáži, ale především zdraví. To ocenila i jeho rodina. „Všichni jsou samozřejmě rádi, především rodiče, kteří mi to říkali celou dobu. Mají strach o syna. Byl to takovej jejich sen,“ usmívá se.

Daří se mu i po pracovní stránce. Hraje, natáčí a dokončuje film Bastardi 4. Kromě toho je inspirací dalším lidem v boji za vysněnou váhou a s knížkou, kterou o hubnutí napsal, jezdí po besedách.

„Když jsem zvládnul zhubnout já, zvládne to každý. Kupa lidí se tím reálně trápí jako já. Já si z toho vždycky dělal srandu, ale to neznamenalo, že jsem se tím netrápil, to jen znamenalo, že jsem neměl odvahu říct narovinu, že mi to vadí,“ dodává Tomáš Magnusek. ■