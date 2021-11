Tohle tělíčko si hýčká fešák ze Slunečné. Krásnou Bezděkovou zavřeli jako křehké zboží do krabice

Česká Miss 2016 během focení kalendáře Foto: Arthur Koff

„Každá práce s Beatou je pro mě velká čest. Vnímám ji nejen jako zkušenou módní návrhářku, ale i jako inspirativní osobnost. Líbí se mi, jak je vnímavá. Někdy mám pocit, že vám Beata vidí až do žaludku. Jak neposuzuje lidi jen podle toho, jak vypadají, a jak posouvá prostřednictvím svých kolekcí společensky diskutovaná témata,“ řekla Super.cz Andrea, kterou jsme zpovídali na focení.

Bezděková nikdy nemluví do toho, co jí bude z kolekce vybráno za šaty. Nechává to na druhých. „Vždy je to tak, že si pohledem změříte, co vás na štendru čeká, ale nikdy by mě nenapadlo Beatě mluvit do toho, co si mám obléknout. Na její kolekci se jako tvůrce nijak nepodílím, takže má role je pouze šaty vynést a dát jim duši… A to bych měla umět dělat, ať už na sobě budu mít cokoliv,“ vysvětlila modelka.

Bývalá královna krásy, která už nějaký ten pátek chodí s hercem Markem Lamborou, zařadila k práci v modelingu také práci influencerky. „Zdá se mi, že poslední dobou se tyhle dva světy dost prolínají. Stává se mi totiž, že po nějakém focení za mnou přijde sám klient, zda bych s nimi nechtěla navázat i instagramovou spolupráci. Občas je to i naopak, že po instagramové spolupráci mě klient osloví, zda bych s nimi nechtěla fotit. Každopádně musím upřímně říct, že poslední dobou mě modeling baví víc než kdykoliv předtím,“ říká Andrea Bezděková. ■