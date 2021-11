Petr Janda odjel s rodinou na Maledivy. Co tam zažil, nečekal ani v nejdivočejším snu

Petr Janda s manželkou Alicí Foto: Archiv P. Jandy

Odtud se Janda Super.cz pochlubil se zážitkem, na který dlouho nezapomene. Při rybolovu, kterého se zúčastnila celá rodina, se mu podařilo vytáhnout žraloka.

„Seděli jsme na lodi, byla tma a drželi jsme vlasec, na kterým bylo olůvko a háček s návnadou. Asi po půl hodině chytla Anežka pěknou rybu k obědu. Já už jsem hodinu držel ten vlasec a nic. Každou čtvrthodinu přišel zřízenec a zkontroloval, mám-li stále ještě návnadu na háčku. Hloubka byla 25 metrů, trvalo to, než to vytáhnul,“ začal Petr vyprávět s tím, že jeho trpělivost dostávala na frak a užuž chtěl prut odložit. Jak byl rád, že to nakonec nevzdal!

„Hodil jsem to tam naposledy a cítil, že to tam něco okusuje. Tak jsem trhnul šňůrou a tahal. Prvních deset metrů dobrý, pak to začalo jít ztuha. Přiběhli tři námořníci a vzali to do svých rukou. A najednou to vyplavalo nahoru. Obrovskej žralok! Celá loď se šla podívat a já si v duchu řekl, že tohle nesníme ani za měsíc. Pak sebou žralok trhnul a byl pryč. Zaplať bůh. Ještě teď se směju,“ popsal frontman kapely Olympic.

Od 10. listopadu už kapelu čekají další koncerty, nejbližší budou v Litovli, Litomyšli, Říčanech nebo Havířově. ■