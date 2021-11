Snoubenka hrdiny akčních filmů odhalila těhotenské bříško: Hvězdný pár, který dělí 20 let, brzy přivítá druhého potomka

Rosie Huntington-Whiteley a Jason Statham se těší na druhé dítě. Profimedia.cz

Topmodelka čeká druhého potomka se snoubencem Jasonem Stathamem (54). S hercem má už čtyřletého syna Jacka.

Rosie a Jason jsou spolu od roku 2010 a zasnoubili se v roce 2016, zhruba rok před narozením synka. Svatba ale prý není jejich prioritou.

„Těšíme se na to, ale není to na pořadu dne. Jsme šťastní. Myslím, že by bylo skvělé udělat to, až miminko odroste a může být součástí svatby,“ nechala se slyšet modelka po narození Jacka.

Doplnila, že jsou vytíženi prací a rodičovskými povinnostmi. Už v minulosti také přiznala, že by akční hrdina Statham chtěl víc dětí. To se mu ostatně brzy splní.

Hvězdný pár od sebe dělí dvacet let, ale nikdy jim to nebylo na překážku. „Ne, nikdy s tím nebyl problém. Věk je jenom číslo,“ uvedla Rosie k věkovému rozdílu. ■