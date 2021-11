Veronika Lálová promluvila o kolapsu po vyřazení ze StarDance

Veronika Lálová Super.cz

"Babička mi to zavolala. Děsila se, že jsem se zhroutila," řekla Super.cz Lálová a o nervovém kolapsu promluvila. "Nebrečela jsem, byla jsem na to připravená. Viděla jsem známky, tušila jsem to, asi intuice. Určitě jsem se nehroutila, protože jsou v životě horší situace než vypadnutí v prvním kole. Mrzelo mě to, nebudu říkat že ne, ale určitě jsem se nehroutila. Život jde dál," vysvětlila Lálová.

Pavel Trávníček byl v sedmdesáti letech nejstarším účastníkem StarDance. Mnozí tvrdili, že porota to při bodování nezohlednila a bodovala stejně jako o dvě generace mladší hvězdy.

"V prvním kole, kdy jsme tančili valčík, jsem si říkala, že by známky mohly být vyšší. Podle mě na to, kolik je Pavlovi let, to odtančil skvěle. Já ho obdivuji za to, jak ve svém věku zatančil, je namístě to zohlednit. Možná porota na tohle myslet mohla," pokrčila rameny Veronika. "Ale vše je správně tak, jak je, život jde dál," dodala. ■