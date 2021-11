Ve StarDance jako Morticia Addamsová s brutálním výrazem. Nejkrásnější česká farářka promluvila i o strachu z Hospodina

Farářka Martina Viktorie Kopecká Super.cz

Martina Viktorie Kopecká (35) to ve StarDance rozjela jako Morticia Addamsová. A přidala k tomu hodně brutální výraz. Krásná farářka má nyní strach, jestli je to pro Boha v pořádku. "Mám strach mít strach. Mám bázeň před Hospodinem, říkám si, jestli mě bude mít rád, když jsem tady za Morticiu Addamsovou a tvářím se u toho takto," řekla Super.cz farářka.

Šaty, ve kterých tančila, ji nadchly. "Nejsem nucena mít sexy šaty, všechno je to velmi funkční. Dnes jsem moc spokojená, je v tom navíc teplo, je to lehounký," pochvalovala si.

Málokdo by čekal, že farářka bude tak skvěle tančit. Ani ona ne. "Jsem gaučový typ. To, že mě Marek z gauče zvedne, já odložím knihu a jdu trénovat, to je pro mě ohromná výhra. Neumím si představit, že bych třeba před půl rokem tančila před lidmi. Je to pro mě ohromná satisfakce, že jsem schopná vystoupit," prozrazuje.

Martina s Markem Dědíkem patřili k párům, které nepostihly změny. Oběma se vyhnula karanténa. "Byla to ohromná výhoda, jsem na Marka napojená, vůbec si nedokážu představit, že bych o něj přišla, bylo by to, jako by mi vzali pevnou půdu pod nohama," usmívá se.

Přiznává, že i tak to byl náročný týden. "Ten týden byl divný a zvláštní i pro nás, kteří jsme zůstali spolu. Atmosféra nebyla jednoduchá. Čekali jsme na výsledky testů. Poslední test byl ještě v pátek. Čekalo se na výsledek, který přišel odpoledne. Všichni jsme jásali," vysvětluje. "Bylo to hodně mentálně náročné. Nevědělo se, co bude," dodal Marek Dědík. ■