Za dva roky oslaví 50! Sexy Alice Bendová na své postavě dře a může si dovolit i tyhle hříšné snímky

Alice Bendová Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Instagram A. Bendové

V dobách, kdy do kin vstoupil film Báječná léta pod psa se Alice Bendová (48) zaškatulkovala do rolí sexbomb. Od té doby se před kamerou svlékla hned několikrát, například ve filmu Duše jako kaviár, Sametoví vrazi nebo Kajínek. Režiséři ji pravidelně obsazují do rolí sexy krásek, mrch, ale i milenek. Není divu, její kočičí pohled, bujný dekolt a sexappeal, který z ní vyzařuje, k tomu vybízí.