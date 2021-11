Chvíli před tancem jí museli stříhat šaty. Andrea Sestini Hlaváčková promluvila o covidovém týdnu plném změn ve StarDance

Andrea Sestini Hlaváčková Super.cz

"Bylo to náročný, každý den byly jiné informace. Pořád se to měnilo a čekalo se na výsledky testů. Byl to hodně náročný týden. Mám ráda věci uspořádané, zorganizované, a najednou jsem nevěděla, co se bude dít," řekla Super.cz Hlaváčková.

Sportovkyně byla ráda, že tančila s Michalovým bratrem. "Michalovu roli zastal perfektně. Ještě k tomu je mu podobný i postavou. Bylo to jednodušší se sžít s někým, kdo Michala dobře zná, je mu podobný a ve finále i podobně tančí," vysvětluje tenistka.

Náročné přípravy byly i v zákulisí, kde také někteří lidé kvůli karanténě chyběli. I tak to prý v sobotu skvěle šlapalo. "Holky vzadu dělají maximum. Ještě na poslední chvíli jsme zkracovali kus šatů, pletlo se nám to v tanci. Všichni pracují na dvě stě procent, někteří lidé tento týden chybí, ale není to znát. Jsme nadšení," dodala Hlaváčková. ■