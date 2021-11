Tento sympaťák je nejstarším synem Angela z Kelly Family. Gabriel (19) se odklonil od rodinné tradice

Gabriel Kelly Foto: Profimedia/AFP/dpa Picture-Alliance via AFP/STEFAN SAUER

Na songu spolupracoval se svou o rok mladší sestrou Helen, svou hudbou prý chce zkusit něco nového, co se vymyká rodinné tvorbě. „Písně si píšu sám, s textem mi nikdo nepomáhá, aby to zůstalo osobní,“ říká mladík.

Angelo Kelly byl nejmladším z kapely Kelly Family, která v 90. letech ovládla hitparády, rádia i obrazovky. Sám má pět dětí, kromě Gabriela a Helen ještě dceru Mary a syny Josepha a Williama.

Letos byl Angelo Kelly pokutován za to, že v roce 2019 nechal nejmladšího Williama zpívat na koncertě. Podle verdiktu soudu to lze považovat za dětskou práci. Kelly to odmítl. „Jako pro otce je pro mě dobro mých dětí to nejdůležitější... Williama jsem nikdy k vystupování na našich koncertech nenutil. Pokud to dělal, tak proto, že sám chtěl,” uvedl tehdy Angelo Kelly. ■