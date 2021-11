Jen se dvěma ženami to Karel Gott vydržel 20 let: Setkaly se na křtu alba, jemuž šla Ivana Gottová za kmotru

Zpěvák Jan Smigmator a Ivana Gottová Foto: Khalil Baalbaki/ Archiv J. Smigmatora

Převážně duetová deska obsahuje také jeden mimořádný tercet s Karlem Gottem (✝80). Jde o virtuální nahrávku, v níž je použita původní stopa hlasu již nežijícího zpěváka a k ní je dotočen nový hudební doprovod a hlasy současných zpěváků.

„Nahrávka Karlova hlasu, kterou jsme nyní se svolením Ivany Gottové použili, vznikla v roce 2010-11 při natáčení alba Sentiment, které bylo zachováno v rozhlasovém archivu v jednotlivých stopách, a proto bylo možné Gottův hlas vyseparovat a znovu použít při tvorbě nové nahrávky,“ řekl Super.cz Smigmator.

Přítomnost Gottové tak nebyla náhodná, šlo však o výjimečnou událost. Jak totiž Ivana svěřila, za kmotru byla poprvé, na křty dle svých slov obvykle nechodí.

„Dasha a Honza Smigmator pro mého manžela a samozřejmě i pro mě znamenali a znamenají dva neskutečné talenty, které jsme vždycky nesmírně obdivovali. O Dashe manžel vždy mluvil jako o talentu, který se rodí jednou za sto let, a navíc máme jedno společné. Jen my dvě jsme ženy, se kterými to Karel vydržel rovných dvacet let (dvě dekády Dasha s Karlem Gottem spolupracovala jako vokalistka - pozn.). A Honza Smigmator je pro mě, stejně jako Karel, symbolem gentlemanství, slušnosti a profesionality,“ uvedla Gottová. ■