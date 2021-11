Sexy mrtvá nevěsta, kočička v korzetu i roztomilá žirafa: Podívejte se na nejpovedenější kostýmy letošního Halloweenu

Ani letos se některé slavné dámy nebály odhalit. Foto: Super.cz/Profimedia

Zahraniční celebrity berou Halloween velmi vážně, a to ať už je dovoleno pořádat večírky, nebo kvůli koronavirovým restrikcím nikoliv. Kdo se zkrátka nevyfotí na Instagram v nějaké povedené masce či kostýmu, jako by nebyl.

Pravidelně je halloweenskou královnou modelka Heidi Klum (48), která sama pořádá maškarní pro přátele z řad slavných osobností. Každoročně vynese kostým, na kterém si dá pořádně záležet. Namaskování obvykle trvá hodiny a krásnou modelku pak vůbec nelze poznat.

Kvůli pandemii musela Klum už podruhé za sebou opulentní večírek zrušit, ale to neznamená, že se vykašlala i na svůj kostým. Převlékla se za červenovlasou číču a bujné poprsí vystavila v korzetu. Dlouhé nohy navlékla do síťovaných punčoch a obličej si pomalovala barvami. Poznal by ji jen málokdo.

Modelčin manžel, muzikant Tom Kaulitz šel letos za myšáka a působil opravdu trochu strašidelně. Hvězdná dvojice nicméně nebyla jediná, kdo se při vymýšlení kostýmu vyřádil.

Kourtney Kardashian (42) se snoubencem Travisem Barkerem se převlékli za Clarence a Alabamu z trháku Pravdivá romance, zpěvačka Ariana Grande (28) se proměnila v Netvora z Černé laguny, a dokonce i z Angeliny Jolie (46) se na chvíli stala roztomilá žirafa. Tori Spelling (48) pak překvapila v odvážném převleku za zombie nevěstu.

Jak se slavní letos na Halloween vymódili, se můžete podívat v naší galerii. V anketě pak hlasujte, komu se kostým podle vás nejvíc povedl. ■