Michaela Nosková v 7. měsíci jako modelka: Více než rostoucí bříško předvedla nadupaný dekolt

Michaela Nosková Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Že se Michaela Nosková (38) za pár měsíců stane dvojnásobnou maminkou, by vás zatím určitě nenapadlo. Zpěvačka je na začátku 7. měsíce těhotenství a její bříško stále vypadá tak, jako by se jen trochu víc najedla.

I proto si může poprvé v životě zkusit roli modelky. Ač by se to nabízelo, tak na přehlídkovém mole rozhodně nebude předvádět módu pro budoucí maminky. „Není to těhotenská móda, jsou to nádherné večerní šaty od Aleny Wilson,“ svěřila se zpěvačka, která bude jednou z tváří na charitativní show, jejíž výtěžek půjde na nadaci Hvězdy dětem.

„Nemám žádné zkušenosti jako modelka, když mi bylo mezi 14 a 15 lety, tak jsem absolvoval kurz foto modelingu a modelingu v Brně, ale od té doby jsem se tomu nevěnovala,“ svěřila se zpěvačka, která ve večerních šatech rozhodně nevypadá jako budoucí maminka. Své bříško pod róbu hravě schová, a dokonce se stále oblékne do velikosti 38.

„Myslím, že je to fajn, teď když jsem naposledy byla u svého doktora, tak mi pomalu vynadal, že jsem moc nepřibrala. Já doufám, že to teď bude narůstat, aby mi lidi nepsali, že mám určitě problémy s váhou, aby viděli, že i já umím přibrat,“ dodala pro Super.cz Nosková. ■