Třikrát dostal nabídku na tancování ve StarDance a odmítnul! Aleš Háma na parketu přesto zářil

Aleš Háma Super.cz

"Klobouk dolů před mojí ženou, že s tím souhlasila. Jsem rád, že jsem pomohl tomuhle pěknému projektu, který patnáct let v České televizi funguje," řekl Super.cz Aleš. "Celé léto jsem až do půlky září pracoval, doufal jsem, že teď alespoň na pár dní rodinu vyvezu a zase to nedopadlo. Budu muset vymyslet jiný výlet," dodal.

Očekávalo se, že Terezu Kostkovou nahradí jiná žena. Překvapil Aleše výběr producentů pořadu? "Bylo to pro mě logické řešení. Každá jiná žena by byla srovnávána s Terezou, a to nemá Tereza zapotřebí. Mám radost, že jsem Markovi kápnul do noty, že to takhle dopadlo," vysvětluje.

Sám je divákem StarDance, a dokonce přiznal, že přišly i nabídky na účinkování. "Nabídku jsem třikrát ve svém životě dostal a třikrát jsem s velkou pokorou odmítnul. Jestli něco opravdu dělám rád, ale příšerně, je to tanec. Nebyl bych ani dobrý, ani vtipný," dodal Háma. ■