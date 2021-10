Roztomilý medvídek Pú: Podívejte se, jak si na parketu získal porotu a diváky Zdeněk Godla

Zdeněk Godla a Tereza Prucková Česká televize

„Zdeňku, vy jste pro mě čistý jako studánka. Vidím tu průzračnou studánku a na ní leží jenom jeden leknín. Jste úžasný člověk, vám člověk musí všechno věřit,“ svěřil se po jejich tanci porotce Jan Tománek.

Zdeněk Chlopčík pak dodal. „Musím říct, že celá atmosféra toho anglického waltzu byla opravdu dokonalá a Zděňku, vy jste ji skvěle vyjádřil,“ svěřil se obávaný porotce. Zdeněk s Terezou si tentokrát vytancovali 29 bodů a svým výkonem dojali i televizní diváky.

„Tanec mě zcela a úplně dostal. Ne, že by Zdeněk tančil jakkoli perfektně, ale ta atmoška. Moc se mi to líbilo, mráz mi po zádech běhal,“ svěřila se jedna z divaček. „Je super. Takový roztomilý medvídek Pú a dává to srdcem. Kéž bych uměla aspoň takhle tancovat,“ dodala další z divaček, které se Zdeňkův výkon líbil. ■