Fanoušci nešetří chválou na náhradního moderátora StarDance: Aleš Háma by si prý zasloužil samé devítky

Marek Eben a Aleš Háma Michaela Feuereislová

Po patnácti letech StarDance na obrazovkách České televize diváci prožili večer s jinou moderátorkou dvojicí. Hned po skončení pořadu nešetřili fanoušci chválou na náhradního moderátora a Aleše Hámu za jeho výkon vychválili skoro až do nebes.

„Dnešní díl byl přes všechny komplikace perfektní. A pan Háma byl dokonalý! Vtipný, pohotový, naprosto v obraze, nenucený, elegantní,“ stálo v jednom z mnoha komentářů. „V tomhle dílu by si zasloužil samé devítky i Aleš Háma, klobouk dolů, jak to za tak krátký čas stačil zvládnout a bylo to super, byl úžasný, je vidět, že to je profík a s Markem mě bavili mnohem víc, než s Terezou,“ připsal další fanoušek.

Aleš Háma měl původně trávit tři dny s rodinou ve Španělsku. Nabídku na moderování StarDance však nemohl odmítnout. A nutno říct, že před diváky oblíbeného pořadu obstál. „Aleš Háma je dokonalý profesionál. Milý, chytrý, vtipný. Terezko nemusíte se bát, nezkazil vám to. Klidně by mohl být s vámi ve trojici,“ dodala jedna z divaček. ■