Takhle museli zpěváka namaskovat, aby vypadal o třicet let starší: Co na tuhle proměnu říkáte?

Ladislav Korbel Super.cz

"V sobotu jsem se to dozvěděl, poslali mi podklady, ale nepodařilo se mi je na chalupě stáhnout. Chtěl jsem se učit, ale nešlo to. V neděli si pan režisér Vašek Knop udělal před představením dvě hodiny čas a dali jsme to. Je to o dobrém vedení, dobré asistenci. Byl tu tým lidí, co mě vodil za ručičku, sypal do mě repliky," řekl Super.cz Korbel.

Toho museli maskéři pořádně upravit. "Postavě Wintera má být přes 60 let, takže mě ještě museli zestaršit o zhruba 30 let," dodal Korbel, který měl u diváků velký úspěch. Nikdo nepoznal, že byl jen náhradníkem za nemocného kolegu. ■