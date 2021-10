Během lockdownu přibrala a nedaří se jí shodit! Kila navíc má Šárka Vaňková snad jen v dekoltu

Šárka Vaňková Super.cz

Zpěvačka Šárka Vaňková (34) se necítí být ve formě. Během covidového období přibrala a zatím se jí nepodařilo kila shodit. "Před třičtvrtě rokem jsem měla výkyv a ten zůstal. Potřebovala bych zhubnout kvůli lepšímu pocitu. Hřeším na to, že je doba kabátů a šál. Na jaře už to nezakryji, to budu potřebovat máknout," řekla Super.cz historicky první stříbrná SuperStar, kterou z trůnu na druhé místo sesadila jen Aneta Langerová (34).