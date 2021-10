Další miminko na cestě: Těhotenství oznámila jedna z neúspěšnějších českých topmodelek

Zuzana Stráská Michaela Feuereislová

„Jeden malý zázrak si tady schováváme. Spousta z vás to ví a už to moc neschovám. Teď ještě ve zdraví dojet dva v jednom do finále,“ svěřila se půvabná modelka a pochlubila se fotografií rostoucího bříška.

Topmodelka se stala poprvé maminkou v roce 2018. Tehdy přivedla na svět dceru Emmu. Ta se spolu s rodiči těší na sourozence a přírůstek do rodiny. Zda půjde opět o holčičku, nebo bude Zuzana tentokrát kupovat modrou výbavičku, se zatím nepochlubila. ■