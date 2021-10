Agáta přiznala, proč se nechala na 8 dní zavřít do vily: Like House kvůli placení miliónů exmanželovi Prachařovi

Agáta Hanychová FTV Prima

Modelka Agáta Hanychová (36) přiznala, proč se nechala zavřít s influencery do vily v reality show Like House. "Řekla jsem, že to je kvůli tomu, že jsem samoživitelka. Není to samozřejmě tak, že nemám na poplatky za popelnice. Mám obrovský barák, který se ale nezaplatí sám. A hlavně musím například po rozvodu platit milióny svému exmanželovi," řekla Super.cz Agáta.