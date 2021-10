Za tři dny se musí naučit to, co za tři měsíce: Marika Šoposká popsala trénink s novým tanečníkem

Marika Šoposká a Robin Ondráček Česká televize

Herečka nám popsala, jak se se svým novým tanečníkem, se kterým vystoupí v sobotu během třetího večera StarDance, sžívá. „S Michalem trénujeme ve třech dnech to, co jsme s Robinem trénovali dva měsíce, snažíme se spolu sžít. Doufáme, že divákům předáme to nejlepší, aby byli spokojeni,“ svěřila se Super.cz herečka.

Nezvyklá je situace i pro Michala Bureše. Ten si StarDance prošel v roce 2019 a jeho taneční partnerka byla Tonya Graves. „Když mi zavolali z produkce StarDance, myslel jsem, že chtějí, abych vystupoval v tanečním komparzu. Pak jsem se dozvěděl, že zastoupím Robina v tanci s Marikou,“ popsal telefonát, který proběhl před pár dny.

„Prvně jsem si říkal, že se zbláznili, ale pustili jsme se do toho a teď pilně trénujeme. Dostal jsem video s jednotlivými kroky, Marika mi upřesnila, kde, co má být a proč to tam má být. Robin na dálku po telefonu funguje jako takový supervizor. Snažíme se, aby se nám to v sobotu povedlo,“ řekl nám Michal Bureš. ■