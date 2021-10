Andrea Sestini Hlaváčková se ve StarDance rozvlní s bratrem svého tanečníka: Co říká na nečekanou změnu?

Andrea Sestini Hlaváčková a Michal Necpál Michaela Feuereislová

Na nového tanečního kolegu si zvyká i Andrea Sestini Hlaváčková (35). Bývalá tenistka si během třetího sobotního večera zatančí s bratrem Michala Necpála Jakubem. „Trénujeme, trénujeme a trénujeme. Tím, že tančím s Kubou, bráchou od Michala, tak mám pocit, že Michal s námi pořád je,“ řekla Super.cz Andrea s tím, že mají neustálou pomoc na telefonu.

„Navíc je s námi stále na telefonu, kontroluje hlavně scénické kroky, protože on je vymyslel a měl jasnou představu. Snažím se plnit jeho přání. Snad to zvládneme,“ svěřila se Super.cz bývalá tenistka.

Jakub Necpál se v soutěži už objevil. Se svým bratrem a Veronikou Arichtevou si zatančil v roce 2018. I pro Jakuba to je však tentokrát velká výzva.

"Je to pro mě velké očekávání a strach, abychom to stihli správně natrénovat. Hlavní je, aby to Andrejka dobře zatančila, a abychom si to spolu užili. Je to pro mě velká výzva. Makáme, co to jde. Dostal jsem video, ze kterého jsem se naučil choreografii, brácha mi radí po telefonu a Andrejka mi vysvětlila příběh a pointu, ke které tím tancem směřujeme,“ dodal Jakub Necpál. ■