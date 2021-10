Podle fanoušků hrál „pěknou svi*i“, ale krásně. Seriálový podrazák ve Slunečné končí

Filip Tomsa končí v seriálu Slunečná. FTV Prima

„V okamžiku, kdy mě někdo na ulici zastaví s tím, že si chce povídat o Slunečné, tak většinou slyším jen to, že hraju pěknou svini, ale že ji hraju krásně a moc je to baví. Žádné negativní reakce mě nepotkaly,“ svěřil herec, jehož diváci ve čtvrtek viděli naposledy.

Pro Tomsu nejde o překvapení, o konci své postavy dle svých slov věděl dopředu.

„Věděl jsem, že moje postava Romana alias Pupíka musí skončit. Předpokládal jsem, že toho tvůrci využijí dosyta, protože ta postava nebyla zrovna pozitivní. To, v jaké formě to přišlo, mě moc těšilo. Měl jsem pocit, že ten poslední cyklus, co jsem točil, byl nejlepší. Mám rád, když je ta postava zajímavě pokroucená,“ říká Tomsa.

Narážel na poslední díly, kdy jeho postavu postihla schizofrenie. „Trošku složitější bylo lítat z jedné nálady do druhé během chvilky. Jinak natáčení jednotlivých obrazů, kde jsem byl jednou takový a v druhém jiný, mi nedělalo problém,“ dodal Tomsa. ■