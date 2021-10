Tuto píseň napsal Xindl X pro manželku. V klipu ho objímala žena jiného, krásná tanečnice ze StarDance

Xindl X: Lovec perel Video: Universal Music

„Všechny písničky na desku jsem napsal během lockdownu, v první vlně covidu. Skládání a textování bylo to jediné, co mi pomáhalo držet si víru, že svět je stále normální. Že nežijeme konec světa. Vždy ráno vstát, vzít si kytaru a začít skládat, to pro mě byla terapie, abych se nezbláznil,” objasnil název alba.

Zmíněnou píseň Lovec perel Ondřej Ládek, jak zní zpěvákovo civilní jméno, napsal pro manželku Moniku.

„Hudebně jsem chtěl, aby deska byla hodně barevná. Chtěl jsem tam mít písně folkové s nádechem country a americany a stejně tak moderní popové písně, co se nebojí elektroniky. A ideálně tyto vlivy míchat i uvnitř jednotlivých písní. Věřím, že se to povedlo. Mám radost, že na desce je jak takřka táboráková Má chata, můj hrad (úvodní píseň k seriálu Osada - pozn.), tak vyloženě elektronické Neony, a ostatní písně mezi těmito póly oscilují,“ charakterizuje Terapii zpěvák.

Desku Xindl X pokřtí a představí svým fanouškům na svém dosud největším koncertě 25. listopadu 2021 v pražském O2 Universu. ■