Bude to těžký přenos: Marek Eben promluvil o největší výzvě StarDance

Marek Eben s Terezou Kostkovou, která se léčí s covidem. Michaela Feuereislová

Kostkovou nahradí Aleš Háma (48). Moderátorský matador Eben je s náhradníkem spokojený.

„Jsem moc rád, že to Aleš vzal, přál jsem si, aby to tak dopadlo. Protože to bude těžký přenos a on má zkušenosti, vkus a vtip,“ nechal se slyšet Eben, který neobvyklou situaci bere s humorem.

„Tereza je teda hezčí, to si musíme přiznat, to už Aleš do soboty nedožene, ale jsem mu moc vděčný, že nám v téhle prekérní situaci pomůže a určitě to zvládne výtečně, o tom nepochybuji,“ dodal.

„Moderovat ve dvojici s Markem, to se snad odmítnout ani nedá. Jdu se zase něco naučit a zažít adrenalinový a vzrušující večer s pořadem, jehož jsem, mám-li čas, pravidelným divákem a obdivovatelem. A děkuji mé dlouholeté kamarádce Tereze Kostkové za tuhle, sice nechtěnou, ale o to víc vzrušující příležitost. A taky za rady, protože jí pořád volám a na něco se jí ptám,“ uvedl Háma.

Kvůli karanténě si v sobotu bohužel nezatančí Simona Babčáková (48) a Mirai Navrátil (29). Tři dvojice pak budou tančit s jinými tanečníky - Andrea Sestini Hlaváčková to roztočí s Jakubem Necpálem, Marika Šoposká (31) se představí po boku Michala Bureše a Tereza Černochová (38) zatančí s Michalem Kurtišem. Všichni soutěžící budou v pátek ještě znovu otestování PCR testy. ■